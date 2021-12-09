Зажатого в автомобиле в результате ДТП водителя вызволяли спасатели ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Спасателям Усть-Каменогорска пришлось вызволять из автомобиля водителя, который застрял в машине после ДТП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службы ДЧС и Департамента полиции ВКО.

«8 декабря около 16:00 часов 67 летний водитель автомобиля марки «ВАЗ», двигаясь по улице Тоғас Усть-Каменогорска со стороны моста через реку Иртыш в сторону улицы Аязбаева, не учел состояние дорожного покрытия, в результате чего допустил занос транспортного средства и не справившись с рулевым управлением выехал на встречную сторону дороги где совершил столкновение с автомобилем марки «Газель», движущегося со встречного направления», - рассказали в Департаменте полиции ВКО.

При этом водителя автомобиля «ВАЗ» зажало и сотрудникам оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО пришлось вызволять его с помощью гидравлического инструмента.

«Аккуратно освободили пострадавшего мужчину и передали врачам скорой помощи»,- пояснили в пресс-службе.

В результате происшествия три человека с различными травмами обратились за медицинской помощью. Назначена судебно медицинская экспертиза.