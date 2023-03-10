Заявления о признании банкротом подали 363 человека в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Руководитель областного департамента государственных доходов Айдын Сауданбеков сообщил, что в день начала приема заявок на банкротство поступило сразу 70 заявлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«3 марта начался прием заявлений от граждан о банкротстве. В тот же день за сутки поступило 70 заявлений о внесудебном банкротстве. Первое обращение поступило через портал электронного правительства в Атырау.

Всего на сегодняшний день уже поступило 363 заявления. К ним прилагается документ об урегулировании займа с кредитором (банком второго уровня или микрофинансовой организацией). Заявители, получавшие адресную социальную помощь в течение шести месяцев, могут подать заявление на применение данной процедуры без учета срока просрочки. Однако есть последствия признания банкротом - за исключением получения микрозаймов от ломбардов в течение пяти лет займы и кредиты запрещены. Подать заявление на повторное банкротство можно только через семь лет. Также в течение трех лет после банкротства будет проводиться мониторинг финансового состояния банкрота», - сообщил Айдын Сауданбеков.

В соответствии с Законом «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», вступившим в силу 3 марта текущего года, казахстанцы могут подать заявление посредством портала eGov.kz и приложений eGov Mobile, Salyq Azamat либо на бумажном носителе в ближайшем отделении Центра обслуживания населения.

Заявление на банкротство может подать только лицо, намеревающееся быть признанным банкротом. Перед подачей заявления необходимо проверить следующие сведения: задолженность перед банками, микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами. Задолженность не должна превышать 5,5 млн тенге и иметь срок просрочки не менее 12 месяцев, также отсутствие права собственности на имущество, в том числе находящегося в долевой собственности.



