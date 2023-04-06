Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Заявления на банкротство в Атырауской области подали около 1200 человек

    6 Апреля 2023, 06:35

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Заявления на банкротство в Атырауской области подали 1199 человек. 35 жителям региона одобрили заявление о применении процедуры внесудебного банкротства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 5 апреля 2023 года всего по Атырауской области подали заявление на банкротство 1199 человек. Отказано 376 заявителям, одобрено 35 заявлений, остальные 788 находятся на рассмотрении. В разрезе территориальных органов: в городе Атырау подано 800 заявлений, отказ - 214, одобрили - 21, остальные - на рассмотрении. В Жылыойском районе подано 144 заявления, отказ - 45, одобрили - 1, остальные - на рассмотрении. В Макатском – принято 30 заявлений, отказ - 14, одобрено- 1, остальные - на рассмотрении. В Индерском – 40 заявлений, отказ - 25, одобрено - 2, остальные - на рассмотрении. В Исатайском - 50, отказ -17, одобрено - 6 - остальные на рассмотрении. В Курмангазинском - 62, отказ - 38, одобрено- 1, остальные - на рассмотрении. В Махамбетском - 55, отказ - 9, одобрено - 2? остальные - на рассмотрении. В Кызылкогинском - 18; отказ - 14, одобрено - 1, остальные - на рассмотрении», - сообщили в департаменте государственных доходов.

    Предварительная проверка данных показала, что отдельные граждане не могут претендовать на банкротство по следующим причинам:

    - имеется частичное погашение долга в течение 12 месяцев; есть имущество у должника или его супруги; отсутствует документ о проведении урегулирования долга с банком или МФО; наличие регистрации индивидуального предпринимательства; получение АСП в период менее 6 месяцев.

    Данным гражданам будет направлено уведомление об отказе в применении процедуры внесудебного банкротства через сервис «1414» на телефон. В случае получения такого уведомления, повторно заявление можно подать через 3 месяца при соответствии критериям внесудебного банкротства.

    Заявление можно будет подать через госкорпорацию «Правительство для граждан», ЦОНы, приложение e-Salyg Azamat для проведения скрининговой проверки. После будет направлено уведомление о принятии заявки через «1414», далее заявитель будет рассмотрен в качестве банкрота. (Срок рассмотрения - в течение 14 дней после обращения).

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Атырау Банкротство
    Новости по теме
    Новости по теме
    На побережье Каспийского моря выгорело три гектара тростника
    В Атырау шестой день продолжаются поиски пропавшей девочки
    Дом культуры на 300 мест построят в отдаленном селе в Атырауской области
    Аномально рано зацвели сирень и плодовые деревья в Атырау
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
    Новости партнеров