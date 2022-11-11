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    Заявление Президента РК о территориальной целостности всех государств  разъяснил Руслан Желдибай

    11 Ноября 2022, 16:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай разъяснил заявление Главы государства о поддержке территориальной целостности всех государств и соблюдении Устава ООН, передает МИА «Казинформ».

    «От СМИ поступают вопросы относительно сделанного на сегодняшнем саммите Организации тюркских государств в Самарканде заявления Президента о поддержке территориальной целостности всех государств и соблюдении Устава ООН. В связи с этим хотел бы отметить, что данное заявление Глава государства сделал в связи с настоятельной просьбой предоставить Турецкой Республике Северного Кипра статус наблюдателя в Организации тюркских государств. Казахстан, как неоднократно говорил наш Президент, последовательно придерживается Устава ООН и ключевых принципов международного права», - написал в Facebook Руслан Желдибай.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

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