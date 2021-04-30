Заявление Президента Казахстана по ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На официальном сайте Президента Республики Казахстан опубликовано Заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева по ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе, передает МИА «Казинформ».

Заявление Президента Республики Казахстан по ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе

«С глубокой обеспокоенностью воспринял информацию о вооруженном столкновении на государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Кыргызский и таджикский народы являются для нас братскими, нас объединяют общая история и культурные ценности.

Нашим государствам и народам присущи миролюбие, толерантность и взаимное уважение.

Приветствую достигнутую договоренность о прекращении вооруженного конфликта и начале переговоров между полномочными представителями обоих государств.

Уверен, что руководители Кыргызстана и Таджикистана, проявив должную мудрость, сумеют решить все спорные вопросы исключительно мирным путем.

Со своей стороны, готов приложить усилия к поиску взаимоприемлемых решений и восстановлению взаимного доверия.

Считаю возможным выработать механизм урегулирования подобных пограничных инцидентов в рамках очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии», - говорится в тексте Заявления Главы государства.

Напомним, 28-29 апреля 2021 года на кыргызско-таджикской государственной границе произошел пограничный инцидент. Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась после того, как граждане РТ начали устанавливать камеры видеонаблюдения на водозаборе в селе Кок-Таш Баткенского района. В результате совместной перепалки жители двух стран начали обкидывать друг друга камнями. В последующем таджикская сторона начала обстреливать мимо проезжающие автомашины граждан Кыргызстана из охотничьих ружей.

В ходе перестрелки в местности «Головной» между войсковыми подразделениями сторон получили ранения гражданские лица и военнослужащие Кыргызской Республики. Далее таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам «Капчыгай», «Мин-Булак», «Достук», а также на пограничные посты «Кожогар» и «Булак-Баши». В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы «Достук» Баткенского пограничного отряда. В ответ на действия таджикских силовиков отряд специального назначения «Бору» ПС ГКНБ КР захватил пограничную заставу «Ходжа Аълло» Республики Таджикистан. По всему периметру кыргызско-таджикской государственной границы с обеих сторон были стянуты дополнительные силы и средства.

В свою очередь, пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан сообщил, что 29 апреля 2021 года в 13 часов 05 минут на участке водораспределительного пункта «Головной», находящегося в верховьях реки Исфара вблизи села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух города Исфара, военнослужащие Кыргызской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан.

Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня с 20:00 и отводе военных сил.