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    Заявление по итогам референдума в Казахстане сделали в Евросоюзе

    7 Июня 2022, 18:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Европейского союза сказал, что Казахстан остается важным и ценным партнером для ЕС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Referendum2022.kz.

    «ЕС принимает к сведению итоги конституционного референдума в Казахстане, который состоялся в воскресенье 5 июня. На этом референдуме народ Казахстана поддержал важные конституционные поправки, направленные на укрепление демократии в стране.

    ЕС приветствует политические реформы, инициированные Президентом Касым-Жомартом Токаевым 16 марта в дополнение к социально-экономическим реформам, начатым после трагических январских событий. Мы также приветствуем решение обратиться за мнением общества напрямую и пригласить БДИПЧ ОБСЕ к наблюдению за референдумом. В будущем для Казахстана будет крайне важно полностью выполнить рекомендации БДИПЧ ОБСЕ», - сказано в сообщении.

    «Казахстан остается важным и ценным партнером для Европейского Союза. Вместе мы работаем над выполнением обязательств в соответствии с нашим Соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве, в том числе в таких сферах как обеспечение основных свобод мирных собраний, выражения мнения и ассоциаций, а также над развитием нашей взаимосвязанности, торговли и сотрудничества», - заключили в Евросоюзе.

    Референдум по изменениям и дополнениям в Конституцию Казахстана состоялся 5 июня. Ранее сообщалось, что поправки в Конституцию Казахстана поддержали 77,18% избирателей.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Евросоюз Конституция Политика Референдум
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