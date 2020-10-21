Заявление партии «Ауыл»: Многопартийный Парламент — это требование времени

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президиум политического совета народно-демократической патриотической партии «Ауыл» сделал заявление по поводу объявления очередных выборов в Парламент и маслихаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу партии в Facebook.

«Сегодня Касым - Жомарт Кемелевич Токаев официально объявил о проведении очередных выборов депутатов Парламента и маслихатов РК. Партия «Ауыл» приветствует данное решение Президента страны.

Это верный шаг, который, несмотря на пандемию коронавируса, дает возможность всем гражданам нашей страны реализовать свое конституционное право выбора. Выборы являются неотъемлемой частью демократического развития любого государства.

Необходимо отметить, что предстоящие выборы будут проводиться в конституционные сроки и с определенными нововведениями, такими как: 30% квота для женщин и молодежи, введение института парламентской оппозиции, а также выборы в маслихаты по партийным спискам. Мы, как партия, представляющая интересы широкого круга населения, убеждены, что эта мера позволит укрепить доверие населения к институту политических партий.

Более того, мы уверены, что предстоящие выборы должны способствовать формированию многопартийного парламента, что отвечает запросам населения на обновление.

Многопартийный Парламент — это требование времени. Это новый этап модернизации политической системы Казахстана.

Мы считаем, что только честная и конкурентная борьба между всеми политическими партиями, прозрачность избирательного процесса и подсчета голосов гарантирует дальнейшее развития Казахстана.