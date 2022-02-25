Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Заявление от Дариги Назарбаевой о сложении полномочий не поступало - ЦИК

    25 Февраля 2022, 11:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пресс-службе Центральной избирательной комиссии прокомментировали информацию об отставке депутата Мажилиса Парламента РК Дариги Назарбаевой, передает МИА «Казинформ».

    «В пресс-службе ЦИК информации о заявлении Дариги Назарбаевой нет. Как правило, в случае поступления заявления, оно рассматривается ЦИКом на заседании, информация о котором сразу размещается на сайте», - говорится в сообщении ЦИК.

    Напомним, сегодня в ряде СМИ была распространена информация о сложении полномочий депутата Мажилиса Дариги Назарбаевой.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Отставки Мажилис Общество ЦИК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
    Мажилис принял закон о введении штрафа в 20 МРП или ареста до 10 суток за ложную информацию
    Мажилис принял закон по возврату государству незаконно выведенных активов
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая