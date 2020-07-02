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    Заявление ДУМК по поводу проведения поминальных мероприятий в период пандемии

    2 Июля 2020, 19:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Духовное управление мусульман Казахстана на своем официальном сайте опубликовало заявление по поводу проведения поминальных мероприятий в период пандемии COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемые соотечественники, братья! Как вы уже знаете, ситуация с пандемией коронавируса усугубляется с каждым днем. Нельзя предсказать, когда человек заболеет. Как говорят: «Береженного Бог бережет», поэтому проявление небрежности окажет влияние не только на нашу жизнь, но и жизнь ближнего. В связи с этим, Духовное управление мусульман Казахстана выпустило заявление по соблюдению строгих правил при участии в поминальных мероприятиях», - говорится в сообщении.

    В частности, требования касаются Джаназа-намаза (погребальная молитва):

    - присутствие в Джаназа-намазе только одного священнослужителя;

    - в Джаназа-намазе могут присутствовать только члены семьи и близкие родственники;

    - количество присутствующих не должно превышать 30 человек;

    - человек, который пришел на Джаназа-намаз, должен строго соблюдать санитарные требования: носить маску, медицинские перчатки и соблюдать дистанцию не менее двух метров;

    - омытие тела покойного, умершего от коронавирусной инфекции, происходит только согласно указаниям доктора;

    - не превышать время Джаназа-намаза и Уагыза более 5 минут;

    - не допускать рукопожатий при Джаназа-намазе, также соблюдать дистанцию в два метра;

    - после похорон не допускать скопления людей и сразу же попросить собравшихся отправиться по домам;

    - люди преклонного возраста, люди, имеющие проблемы со здоровьем, дети не должны присутствовать в Джаназа-намазе;

    - не проводить «Қонақ асы»;

    - после Джаназа-намаза не проводить ас либо ограничиться только присутствием членов семьи;

    - необходимо соблюдать требования касательно «Құдайы ас»:

    - не проводить ас, либо ограничиться присутствием только членов семьи и близких родственников;

    «Уважаемые верующие! Аллах в священном Коране предупреждает: «Не бросайте себя своими же руками в опасность». Наша жизнь и наше здоровье – это аманат, предоставленный нам Аллахом. Как завещал посланник Аллаха, строго запрещается причинение вреда, как самому человеку, так и его окружающим.

    В шариате говорится о том, что когда распространяется какая-либо инфекционная болезнь, то с целью недопущения ее распространения необходим карантин. Поэтому обязанностью каждого мусульманина является предотвратить и не допустить распространение такого опасного вируса», - сообщается на сайте ДУМК.

    «Уважаемые соотечественники! Если у вас начинается кашель, повышается температура, бывает одышка, то рекомендуем сразу же обратиться к врачу. Кроме того, рекомендуем не посещать общественные места, даже мечеть, а молиться дома! Пусть Аллах оберегает нашу страну, наш народ от различных заболеваний! Аминь!», - говорится в заявлении.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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