Заявление ДУМК по поводу проведения поминальных мероприятий в период пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Духовное управление мусульман Казахстана на своем официальном сайте опубликовало заявление по поводу проведения поминальных мероприятий в период пандемии COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые соотечественники, братья! Как вы уже знаете, ситуация с пандемией коронавируса усугубляется с каждым днем. Нельзя предсказать, когда человек заболеет. Как говорят: «Береженного Бог бережет», поэтому проявление небрежности окажет влияние не только на нашу жизнь, но и жизнь ближнего. В связи с этим, Духовное управление мусульман Казахстана выпустило заявление по соблюдению строгих правил при участии в поминальных мероприятиях», - говорится в сообщении.

В частности, требования касаются Джаназа-намаза (погребальная молитва):

- присутствие в Джаназа-намазе только одного священнослужителя;

- в Джаназа-намазе могут присутствовать только члены семьи и близкие родственники;

- количество присутствующих не должно превышать 30 человек;

- человек, который пришел на Джаназа-намаз, должен строго соблюдать санитарные требования: носить маску, медицинские перчатки и соблюдать дистанцию не менее двух метров;

- омытие тела покойного, умершего от коронавирусной инфекции, происходит только согласно указаниям доктора;

- не превышать время Джаназа-намаза и Уагыза более 5 минут;

- не допускать рукопожатий при Джаназа-намазе, также соблюдать дистанцию в два метра;

- после похорон не допускать скопления людей и сразу же попросить собравшихся отправиться по домам;

- люди преклонного возраста, люди, имеющие проблемы со здоровьем, дети не должны присутствовать в Джаназа-намазе;

- не проводить «Қонақ асы»;

- после Джаназа-намаза не проводить ас либо ограничиться только присутствием членов семьи;

- необходимо соблюдать требования касательно «Құдайы ас»:

- не проводить ас, либо ограничиться присутствием только членов семьи и близких родственников;

«Уважаемые верующие! Аллах в священном Коране предупреждает: «Не бросайте себя своими же руками в опасность». Наша жизнь и наше здоровье – это аманат, предоставленный нам Аллахом. Как завещал посланник Аллаха, строго запрещается причинение вреда, как самому человеку, так и его окружающим.

В шариате говорится о том, что когда распространяется какая-либо инфекционная болезнь, то с целью недопущения ее распространения необходим карантин. Поэтому обязанностью каждого мусульманина является предотвратить и не допустить распространение такого опасного вируса», - сообщается на сайте ДУМК.

«Уважаемые соотечественники! Если у вас начинается кашель, повышается температура, бывает одышка, то рекомендуем сразу же обратиться к врачу. Кроме того, рекомендуем не посещать общественные места, даже мечеть, а молиться дома! Пусть Аллах оберегает нашу страну, наш народ от различных заболеваний! Аминь!», - говорится в заявлении.



