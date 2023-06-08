Заявку на признание казахских пород собак подали в Международную кинологическую федерацию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заявка на признание казахских пород собак подана в Международную кинологическую федерацию. Об этом сообщил президент РОО «Союз кинологов Казахстана» Бауыржан Сериккали на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для признания казахских пород собак на мировом уровне необходимо подать заявку в международную кинологическую федерацию. Ключевое требование – полноправное членство кинологической общественной организации страны в МКФ», – сказал Б. Сериккали.

По его словам, в мае 2023 года в бельгийском городе Тюэн прошли переговоры с руководством Международной кинологической федерации в лице Ива де Клерка. В рамках встречи была подана официальная заявка на полноправное членство Союза кинологов Казахстана в Международной кинологической федерации. Этот вопрос будет рассматриваться на генеральной ассамблее Международной кинологической федерации 21-22 августа в Женеве (Швейцария).

В ходе брифинга заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК Андрей Ким сообщил, что с июля 2023 года начнет работать Национальный центр казахских пород собак. Национальный центр будет заниматься сохранением и воспроизводством казахских пород собак, будет обучать специалистов по работе с этими породами. В том числе, кинологической деятельностью, разводить чистопородных собак казахских пород, выдавать свидетельства о происхождении, вести единую родословную книгу. Также совместно с юридическими и физическими лицами, занимающимися сохранением казахских пород собак, будут доработаны стандарты пород.

Напомним, в январе 2023 года Президент РК К.Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам сохранения казахских пород собак.