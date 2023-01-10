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    Заявки по основным видам субсидирования АПК начнут принимать с 1 февраля 2023 года в РК

    10 Января 2023, 09:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – «Единая государственная информационная система субсидирования АПК» разработана в качестве альтернативы для фермеров при оформлении заявок на субсидирование. Единая точка подачи заявок, обработки и получения субсидий действует на веб-портале gosagro.kz. Система полностью автоматизирована и позволяет оказывать услуги на бесплатной основе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

    31 декабря 2022 года были получены полные исторические данные по инвестиционному субсидированию с прежнего портала Qoldau.kz. В данный момент идет работа по внедрению информационной базы в новую систему.

    Благодаря ЕГИСС у фермеров отпадает необходимость предоставления дополнительных справок для подтверждения целесообразности получения субсидий, поскольку требуемая информация интегрирована с другими государственными информационными системами, в том числе данные по земельным участкам, сельхозживотным, технике и спецтранспорте, сведения о членах кооперативов, а также «карта полей». В части инвестсубсидий начаты работы по интеграции с информационной системой «E-ПСД», для получения данных о проведении государственной экспертизы в строительстве.

    Единая информсистема субсидирования работает по принципу «Листа ожидания», с присвоением порядкового номера заявке, не зависимо от наличия бюджета. Бюджет будет распределяться только по очередности заявок в «Листе ожидания», без дополнительных действий со стороны фермера. Данный подход обеспечит прозрачность распределения средств и исключит человеческий фактор при выплате субсидий. Заявка, поступившая в «Лист ожидания», считается одобренной и ждет только соответствующего финансирования.

    В настоящее время завершена техническая доработка услуг по субсидированию с момента подачи заявки до оплаты субсидии.

    Согласно действующим правилам субсидирования установлены сроки начала принятия заявок от фермеров. Основные заявки будут открыты с 1 февраля 2023 года.
    Минсельхоз Сельское хозяйство Цифровой Казахстан
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