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    Заявки на получение жилья по «Алматы жастары» подали свыше 11 тыс. человек

    2 Июня 2022, 13:47

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Прием заявок на участие в жилищной программе «Алматы жастары» закончился 1 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заявление на участие принималось с 18 мая через специальный сайт almaty-zhastary.kz. Участники должны были иметь ЭЦП.

    На сайте программы можно увидеть, что всего подано 11 199 заявлений. Из них 3096 - по сфере здравоохранения, 3943 - по сфере образования, 453 - по сфере культуры, 136 - по сфере спорта, 1384 - по социальной сфере, 1208 - преподаватели и научные сотрудники вузов и НИИ, 187 - работники СМИ, 792 - сотрудники правоохранительных органов.

    Ранее в акимате сообщали, что со 2 июня в течение 20 рабочих дней поступившие заявления проверят на соответствие требованиям программы, после чего сформируют список по наибольшему количеству набранных баллов в каждой категории.

    В программе могут участвовать алматинцы в возрасте до 35 лет, не имеющие недвижимость в течение последних 5 лет и осуществляющие трудовую деятельность не менее последних 6 месяцев в сферах, определенных условиями программы.

    Участникам предоставляются займы по льготным ставкам под 5% годовых, с первоначальным взносом 10%, сроком до 25 лет. Максимальная сумма займа - 18 млн тенге.

    В этом году 1000 молодых алматинцев смогут приобрести жилье на выгодных условиях. Квартиру можно приобрести в черте Алматы на первичном и вторичном рынках, в том числе в строящемся объекте, у которого имеется гарантия в Казахстанской жилищной компании.

    Ранее сообщалось о начале приема документов по «Алматы жастары». В прошлом году поступило 9741 заявление.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Жилье
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