Заявки на льготное автокредитование зарегистрировали в Казахстане за 18 секунд

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Фонде развития промышленности заявили, что 761 заявку на льготное автокредитование зарегистрировали за 18 секунд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«761 казахстанец зарегистрировал свои заявки в первые 18 секунд с начала работы платформы в 10:00. Количество посетителей сайта в первую минуту составило 125 тысяч человек», - сказал руководитель IT-департамента ФРП Сакен Сабиев.

В процессе подачи заявки некоторые пользовали не смогли выбрать автопроизводителя в связи с достижением лимита заявок.

Ранее сообщалось, что 6 февраля в Казахстане запустили пилотную платформу для приема заявок по льготному автокредитованию. В Фонде развития промышленности разъяснили порядок подачи заявления на участие в программе.

До этого заместитель председателя правления АО «Фонд развития промышленности» Жанар Ибрашева сообщила, что более миллиона человек посетили сайт для подачи заявок на льготное автокредитование.



