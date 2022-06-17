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    Заявки на 75 млрд тенге одобрили по программе льготного автокредитования

    17 Июня 2022, 13:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По программе льготного кредитования одобрено заявок на 75 млрд тенге. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Программа не забуксовала, сейчас уже одобрено заявок на 75 млрд тенге, осталось 25 млрд тенге. Понятно, что если вал будет как в первые дни и одобрят, условно говоря, на 20-30 тыс., а денег осталось 25 млрд, то, конечно, завтра шум пойдет – зачем заявки брали», - сказал Каирбек Ускенбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Глава МИИР также ответил на вопрос – хватит ли авто для всех участников программы.

    «По данной программе примерно мы рассчитываем единомоментно 15-16 тыс. машин (реализовать – прим. ред.), на 10 тыс. уже одобрение получили. Ближе к 5 тыс. уже на сегодняшний день получат, поэтому этот объем буквально на месяц работы наших предприятий», - добавил Каирбек Ускенбаев.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Банки Транспорт Общество МИИР РК
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