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    Заявки 10 стран по вступлению в ШОС рассмотрят на саммите в Самарканде

    15 Июня 2022, 21:45

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На саммите государств Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в сентябре в Самарканде, рассмотрят заявки ряда стран, желающих участвовать в деятельности организации. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информагентство МИД Узбекистана Dunio.

    По словам и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимира Норова, в ходе предстоящего форума ожидается подписание меморандумов о налаживании партнерских отношений с несколькими международными и региональными организациями, такими как Лига арабских государств, ЮНЕСКО, Экономическая и социальная комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

    «Один из ключевых вопросов повестки встречи на высшем уровне - дальнейшее расширение ШОС. К подписанию уже готов Меморандум об обязательствах Исламской Республики Иран в целях получения статуса государства-члена ШОС. Документ практически откроет путь к полноценному членству этой крупной ближневосточной страны в нашу организацию. Кроме того, будут рассмотрены заявки еще около 10 стран по участию в деятельности ШОС в формате полноценных членов, наблюдателей и партнеров по диалогу», - сообщил глава внешнеполитического ведомства.

    Сегодня отмечается 21-я годовщина основания Шанхайской организации сотрудничества. Ее членами являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны - наблюдатели в ШОС - Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, а страны - партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Внешняя политика Казахстана ШОС Узбекистан
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