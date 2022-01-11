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    Завышенные тарифы на такси: костанайцам порекомендовали обращаться в отдел предпринимательства

    11 Января 2022, 16:35

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайцам порекомендовали в случае фактов завышенных тарифов на услуги такси обращаться в соответствующие госорганы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской акимат.

    «Уважаемые жители и гости города Костанай! Согласно Указа Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года на территории Костанайской области введен режим чрезвычайного положения. В связи с этим, на территории города Костанай временно заморожены цены на социально значимые товары и различные услуги. При этом сегодня многие жители города сталкиваются с необоснованным завышением цен на услуги такси. Если Вы столкнулись с необоснованным завышением цен на услуги такси, можете обратиться по телефонам:

    8 (7142) 21-10-55 – ГУ «Отдел предпринимательства акимата города Костаная», 109 – i-көмек, 8 (7142) 54-18-97 – РГУ «Департамент агентства по защите и развитию конкуренции РК по Костанайской области»,- прокомментировали в пресс-службе акима Костаная.

    Напомним , ранее сообщалось о том, что в Костанае скорректирован график движения общественного транспорта. При этом оплату за проезд горожане могут произвести только наличными, в связи с временными трудностями в системе электронной оплаты за проезд.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Цены и тарифы ЧП-2022
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