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    Завышение цен на лекарства выявили нуротановцы в Алматы

    8 Декабря 2020, 12:07

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы комиссия партийного контроля партии «Nur Otan» с представителями местных исполнительных органов провели очередной мониторинг в аптеках города, в результате чего были выявлены факты завышения цен на лекарственные препараты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    К примеру, в Наурызбайском районе в одной из аптек препарат Цианокобаламин стоил на 30% дороже установочной цены, в Алатауском и Турксибском районе - Циклоферон и Амбробене на 10%.

    По выявленным нарушениям взяты объяснительные, которые, в свою очередь, будут направлены в уполномоченные органы для дальнейшего привлечения нарушителей к ответственности.

    Напомним, что дважды в год Министерством здравоохранения утверждаются предельные цены на лекарства для розничной и оптовой реализации, превышение которых является нарушением.

    «Сегодня в рамках рабочей поездки мы посетили три района. К сожалению, в ходе мониторинга в трех посещаемых аптеках выявлены факты завышения цен. А это недопустимо, тем более в период карантина. Поэтому в очередной раз обращаемся к предпринимателям и владельцам аптек города, что в случае завышение цен на лекарства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа», - рассказал инспектор комиссии партийного контроля Ержан Джумагулов.

    Отметим, комиссия партийного контроля Алматинского городского филиала партии «Nur Otan» наряду с уполномоченными органами на регулярной основе осуществляет мониторинг цен на лекарственные изделия в аптеках мегаполиса.


    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Астана Нур Отан Здравоохранение Цены и тарифы
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