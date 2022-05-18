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    Завышавшие цены на газ компании оштрафовали в Актобе

    18 Мая 2022, 01:33

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Нарушения в деятельности ряда газодобывающих компаний выявили актюбинские прокуроры в ходе проверки. За завышение цен на сжиженный нефтяной газ привлечены к ответственности два крупнейших нефтегазодобывающих предприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «АО «СНПС Актобемунайгаз» и ТОО «Казахойл Актобе», пользуясь своим монопольным положением на рынке, установили завышенные цены на сжиженный нефтяной газ на площадках товарных бирж. Так, монопольный доход АО «СНПС - Актобемунайгаз» от применения высоких цен за данный продукт составил свыше 207 млн тенге, ТОО «Казахойл Актобе» - свыше 178 млн тенге», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

    Также было выявлено, что комиссией по формированию заявок на поставку газа на розничный рынок создавались препятствия для свободной реализации сжиженного нефтяного газа. Тогда как согласно внесенным изменениям в правила поставок данного продукта на внутренний рынок, с начала текущего года покупать газ могут и владельцы автогазозаправочных станций. Ранее таким правом обладали только газосетевые организации, торгующие оптом.

    «Несмотря на эти поправки в законодательство, комиссия допускала факты необоснованного лишения владельцев газовых заправок права на покупку сжиженного газа. И наоборот, при отсутствии ряда необходимых документов и газонакопительной станции на территории области, неправомерно была удовлетворена заявка газосетевой организации ТОО «Кепіл Сапа/КС-А» на поставку газа автогазозаправочным станциям. При этом, по аналогичным основаниям заявки других 14 газовых заправок были отклонены», - сообщили в пресс-службе.

    По результатам проверки внесены акты надзора, совместно с акиматом Актюбинской области принимаются меры по обеспечению бесперебойных поставок газа по утвержденным ценам.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Борьба с преступностью Цены и тарифы
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