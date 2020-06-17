Завтра Правительство огласит меры по стабилизации эпидемиологической обстановки - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал новые меры стабилизации эпидемиологической обстановки, передает МИА «Казинформ».

«Ситуация с к/вирусом из-за массового несоблюдения гражданами карантинного режима остаётся непростой, но находится под контролем правительства. Завтра оно огласит меры по стабилизации эпидемиологической обстановки, включая расширение тестирования», - написал Глава государства в Twitter.