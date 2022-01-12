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    Завтра начинается вывод миротворческого контингента ОДКБ - Касым-Жомарт Токаев

    12 Января 2022, 17:02

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе заседания оперативного штаба в Алматы Президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил о предстоящем выводе подразделений объединенного миротворческого контингента ОДКБ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    «Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней. Само пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алматы, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране. Безусловно, это имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Миссия оценивается как очень успешная. Еще раз выражаю благодарность моим коллегам – главам государств», – отметил Президент.

    По итогам заседания оперативного штаба Правительственной комиссии совместно с акиматами поручено в кратчайшие сроки восстановить объекты во всех регионах, наладить бесперебойную работу транспорта, снабжение продовольствием, а также обеспечить возобновление деятельности объектов малого и среднего бизнеса.

    Автор:

    ОДКБ Президент Казахстана ЧП-2022
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