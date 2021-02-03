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    13:43, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Завозные случаи коронавируса продолжают регистрировать в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанская область один из немногих регионов страны, оставшихся в «красной зоне» по распространению коронавируса. За минувшие сутки здесь выявили 76 новых инфицированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из 76 случаев 30 относятся к бессимптомному носительству.

    Больше всего инфицированных традиционно в Петропавловске – 27 человек. Среди районов «лидируют» Есильский и Айыртауский с 13 и 12 случаями, соответственно. Коронавирус обнаружили у жителей Мамлютского, Жамбылского, Тимирязевского, Кызылжарского, Тайыншинского, района Шал акына и им. Г.Мусрепова.

    «У 66 человек лабораторные анализы отобрали по эпидемиологическим показаниям, у девяти с – целью эпиднадзора. Один – завозной», - проинформировали в пресс-службе.

    Всего за сутки лаборатории области провели 630 ПЦР-исследований.

    Общее число инфицированных в регионе достигло 11 109. Из них 4 233 – бессимптомные. Завозных случаев – 381, или 3,5%.

    Напомним, в «красной зоне» сейчас находятся три области: Северо-Казахстанская, Акмолинская и Павлодарская.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Главная
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