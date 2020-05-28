Завозные случаи коронавируса продолжают регистрировать в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали еще два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, оба случая завозные.

Первый инфицированный – 32-летний мужчина, грузоперевозчик, который прибыл 27 мая из Омска. На посту «Каракога» района им. М.Жумабаева его обследовали на коронавирус.

Второй – 41-летний мужчина, прибывший из Екатеринбурга, где работал сварщиком. На посту «Жанажол» в Мамлютском районе обследовали на COVID-19, поместили в карантинный стационар в городе Мамлютке. После получения положительного результата госпитализировали в инфекционное отделение 1-й городской больницы Петропавловска.

«Клинических проявлений нет, жалоб не предъявляет. Начато лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Установлен круг близких контактных – один человек. Сейчас он находится в карантинном стационаре до получения результатов. Эпидемиологическое расследование продолжается», - прокомментировали в пресс- службе.

Всего в регионе зарегистрировали 51 инфицированного COVID-19. Половина из всех случаев заражения – завозные .