Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Заводы по производству мясных консервов и комбикормов возводят в Семее

    12 Мая 2022, 08:44

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Семея Бакытжан Байахметов ознакомился с ходом строительства новых объектов обрабатывающей промышленности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    В акимате сообщили, что в завод по производству консервов будет вложено 200 млн тенге. На сегодня 40% работ уже завершено. Часть оборудования закуплена и доставлена.

    «Ожидается, что здесь будет производиться 600 тонн консервных изделий в год. Будет открыто свыше сотни новых рабочих мест. Рядом с предприятием будет построен убойный цех. Сумма инвестиций составит 300 млн тенге. Мощность убойного цеха - 30 голов крупного рогатого скота и 150 голов МРС в сутки. Будет создано 15 новых рабочих мест», - пояснили в акимате.

    Кроме того, в городе возводят завод по производству комбикормов. В этот проект будет вложено 400 млн тенге инвестиций. Собственник готов инвестировать до 65% собственных средств, еще 35% - заемные средства. Предполагаемая проектная мощность- 10 тыс. тонн комбикормов в год. Планируется создать 30 рабочих мест. Сроки реализации проекта 2022-2023 годы.

    «Сырье для предприятия будет закупаться в нашем регионе. Продукция будет реализована в Восточном Казахстане. В то же время ведутся переговоры на поставку комбикормов в южные, западные регионы страны. Такой завод нужен нашим сельчанам, и мы со своей стороны окажем поддержку для реализации проекта», - заявил Бакытжан Байахметов.

    В акимате сообщили, что проект нуждается в государственной поддержке по части предоставления земельного участка в несколько гектаров на территории индустриальной зоны «Өндіріс» и электроэнергии мощностью 500 кВт в час.

    Аким города поручил отделам предпринимательства и сельского хозяйства теснее работать с инвесторами и ускорить вопросы по надлежащему оформлению всех разрешительных документов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акимат Промышленность Строительство Сельское хозяйство Регионы Казахстана Абайская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Назначен и.о. руководителя Управления строительства Алматы
    Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
    Когда потушат пожар в области Абай, ответили в Минэкологии
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    2 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Башенный кран упал в Астане