Заводы по производству мясных консервов и комбикормов возводят в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Семея Бакытжан Байахметов ознакомился с ходом строительства новых объектов обрабатывающей промышленности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В акимате сообщили, что в завод по производству консервов будет вложено 200 млн тенге. На сегодня 40% работ уже завершено. Часть оборудования закуплена и доставлена.

«Ожидается, что здесь будет производиться 600 тонн консервных изделий в год. Будет открыто свыше сотни новых рабочих мест. Рядом с предприятием будет построен убойный цех. Сумма инвестиций составит 300 млн тенге. Мощность убойного цеха - 30 голов крупного рогатого скота и 150 голов МРС в сутки. Будет создано 15 новых рабочих мест», - пояснили в акимате.

Кроме того, в городе возводят завод по производству комбикормов. В этот проект будет вложено 400 млн тенге инвестиций. Собственник готов инвестировать до 65% собственных средств, еще 35% - заемные средства. Предполагаемая проектная мощность- 10 тыс. тонн комбикормов в год. Планируется создать 30 рабочих мест. Сроки реализации проекта 2022-2023 годы.

«Сырье для предприятия будет закупаться в нашем регионе. Продукция будет реализована в Восточном Казахстане. В то же время ведутся переговоры на поставку комбикормов в южные, западные регионы страны. Такой завод нужен нашим сельчанам, и мы со своей стороны окажем поддержку для реализации проекта», - заявил Бакытжан Байахметов.

В акимате сообщили, что проект нуждается в государственной поддержке по части предоставления земельного участка в несколько гектаров на территории индустриальной зоны «Өндіріс» и электроэнергии мощностью 500 кВт в час.

Аким города поручил отделам предпринимательства и сельского хозяйства теснее работать с инвесторами и ускорить вопросы по надлежащему оформлению всех разрешительных документов.