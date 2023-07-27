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    Заводы по производству кальцинированной соды и пиросульфита натрия строят в Жамбылской области

    27 Июля 2023, 12:12

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Строительство заводов по выпуску кальцинированной соды и пиросульфита натрия ведут в Жамбылской области турецкие компании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Компания Yildirim Holding строит в селе Тогызкент Сарысуского района завод по производству кальцинированной соды с использованием современных технологий. Производственная мощность нового завода ТОО «Qazaq Soda», который будет работать на местном сырье, - 500 тысяч тонн в год с перспективой увеличения до одного миллиона тонн. Предприятие полностью покроет внутренние потребности страны и будет экспортировать в соседние страны. В ходе строительства трудоустроят 1 000 человек, после ввода в эксплуатацию – 1 300.

    С руководством компании Yildirim Holding встретился глава жамбылского региона Нуржан Нуржигитов, во встрече участвовали генеральный директор Yildirim Holding Исмаил Джейлан и директор ТОО «Qazaq Soda» Рамазан Ибраимов. Стороны обсудили вопросы по обеспечению инфраструктурой и другие аспекты реализации проекта.

    «Проект реализуется поэтапно, без каких-либо сложностей. Инвесторы идут в основном туда, где есть перспективы и условия для развития бизнеса. Поэтому мы и выбрали Жамбылскую область. На личном положительном примере, я своим партнерам настоятельно рекомендую также наладить с вами сотрудничество», - отметил Исмаил Джейлан, подчеркнув, что благодаря новым технологиям будет налажено безотходное производство.

    На сегодня в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2025» к объекту подведена линия электропередачи, на эти цели выделено 479,2 млн тенге .

    «Все финансовые вопросы решены. Вопросы водоснабжения будут полностью решены в следующем году. Касаемо газификации, профильные ведомства примут необходимые меры в тесном сотрудничестве с компанией. В рамках действующего законодательства будет оказываться необходимая помощь», - резюмировал Нуржан Нуржигитов.

    На первоначальном этапе проектная мощность составит около 400 тысяч тонн кальцинированной соды в год. На втором этапе, с закрытием потребностей внутреннего рынка, планируется увеличить проектную мощность завода до одного миллиона тонн соды в год и отправлять продукцию на экспорт.

    По оценкам специалистов, создание подобного производства позволит Казахстану не только избежать импортной зависимости, но и впервые наладить экспорт казахстанской кальцинированной соды.

    Кальцинированная сода – продукт неорганического синтеза, сырьем для которого служит хлорид натрия (поваренная соль) и карбонат кальция (известняк). Используется в основном в металлургической, химической и стекольной промышленности. Ожидается, что жамбылский завод по выпуску кальцинированной соды станет крупнейшим центром производства химической продукции в Центральной Азии.

    По информации пресс-службы главы региона, в областном акимате также состоялась встреча с представителями турецкой компании Koyuncu Group, которая реализует проект по производству пиросульфита натрия на территории индустриальной зоны «Тараз» в городе Каратау Таласского района. В ходе совещания стороны обсудили вопросы, связанные с подведением инженерной инфраструктуры.

    Инициатор проекта - ТОО «KARATAU Chemicals». Инвесторы вкладывают около 6 млн долларов. Ожидается, что предприятие, строительство которого началось в марте 2023 года, будет запущено в начале 2024 года. Планируется создать более 30 новых рабочих мест. Годовая мощность - 25 тысяч тонн.

    Руководитель компании Koyuncu Group Ибрагим Коюнджу сообщил, что намерен реализовать в Таласском районе еще один проект в химической отрасли. Аким области Нуржан Нуржигитов подчеркнул важность проекта и заверил, что инвесторам будет оказана всесторонняя поддержка.

    Пиросульфит натрия применяется в пищевой промышленности в качестве безопасной пищевой добавки E223, в качестве консерванта, антиоксиданта, отбеливателя и разрыхлителя, используется при производстве фруктовых соков, сладостей, вина и пива. В фармацевтике применяется в качестве наполнителя в некоторых таблетках, в системах фильтрации воды, для дезинфекции оборудования. В химической промышленности используется как средство для удаления пятен от ржавчины, в ряде химических процессов в золотоперерабатывающей отрасли.

    Напомним, в 2019 году турецкая компания «Yildirim Holding» и акимат Жамбылской области подписали соглашение по строительству в регионе завода по производству кальцинированной соды. Начались геологоразведочные работы на месторождении Сурколь Сарысуского района по определению запасов сырья, подготовка документации.

    Представители крупнейшего турецкого бизнеса работают в Казахстане в крупных секторах экономики - сельское хозяйство, пищевая промышленность, геология, машиностроение, здравоохранение и фармацевтика.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Инвестпроекты Жамбылская область Экономика
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