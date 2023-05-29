Завод в Шымкенте получил порядка 58 миллионов тенге господдержки

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Для повышения производительности труда и продвижения готовой продукции на рынок компания Shymkent Qagazy получила государственную поддержку в виде возмещения части затрат на монтаж и установку оборудования, а также на обучение персонала в размере 58 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

Благодаря помощи казахстанского центра индустрии и экспорта QazIndustry завод набирает обороты, расширяет свое производство и планирует экспортировать свою продукцию не только в соседние регионы, но и в другие страны.

Сейчас в компании работают 40 человек, в перспективе планируется открытие новых рабочих мест за счет расширения производства.

«Наше предприятие является одним из молодых в регионе, но очень перспективным. Сейчас одним из основных векторов государственной политики в области обращения с отходами является переход к зеленой экономике. В этом деле использование бумажной продукции – одно из условий экологичности», - говорит директор по производству Бейбит Калкаман.

Компания занимается переработкой макулатуры. Из нее путем переработки получают основное сырье в виде бумаги и картона для производства гофротары. Производительная мощность бумагоделательной машины – 65 тонн в сутки. Расходы на установку оборудования покрыло государство. Так, руководство предприятия обратилось в АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта QazIndustry», которое оказывает услуги по возмещению части затрат промышленных предприятий на повышение производительности труда. В свою очередь для обучения персонала привлекли специалистов из Китая.

«Мы гордимся тем, что, даже имея малолетний опыт в сфере бумажного производства, предприятие достойно вошло на рынок с качественной сырьевой базой и смогло составить конкуренцию производителям аналогичного вида продукта. Поддержка государства в этом деле ощутима. Радует, что казахстанские предприятия могут рассчитывать на такую помощь», - отмечает Калкаман.

К слову, завод реализует свою продукцию в регионе, Алматинской области и городе Алматы. У предприятия есть опыт экспорта бумаги и картона в Узбекистан. В планах руководства – выйти на международный уровень. Уже есть определенные перспективы поставки продукции в Турцию.

«Проект предусматривает два этапа реализации. Первый - это производство сырья, то есть бумаги для гофрирования и картона для плоских слоев гофрированного картона, который уже в потоке производства. Второй этап - это запуск цеха по выпуск гофроящиков, лотков и так далее. Его стоимость составляет 1,7 млрд тенге. В этом случае будет создано 100 новых рабочих мест. 30 процентов упаковок планируем направлять на экспорт. Ожидается, что цех по производству гофропродукции будет запущен в 2024 году», - поделился директор по производству.

Новая линия по производству гофротары позволит вывести бумажную компанию на более высокий экономический и производственный уровень. Для предприятия это дополнительная прибыль, а для города - пополнение бюджета.

На заводе большое значение уделяют качеству выпускаемой продукции. На базе производства бумагоделательной машины работает аттестованная лаборатория, оснащенная всеми средствами измерения. Тут проводится контроль на всех этапах производственного цикла. Продукция шымкентской компании соответствует всем требованиям ГОСТ и имеет сертификат соответствия.

Напомним, что казахстанские предприятия обрабатывающей промышленности могут возместить часть своих затрат на два вида расходов - на повышение производительности труда и продвижение продукции на внутренний рынок. Такие услуги круглогодично предоставляет QazIndustry.

Подать заявку можно онлайн на сайте qazindustry.gov.kz. Подробная информация об условиях и механизмах предоставления мер государственного стимулирования бизнеса размещена на портале.



