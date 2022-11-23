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    Завод ТОО «Казфосфат» в Жамбылской области работает в штатном режиме

    23 Ноября 2022, 17:24

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Конфликтная ситуация, возникшая на Новоджамбульском фосфорном заводе (НДФЗ) в Жамбылской области, находится на личном контроле главы региона Нуржана Нуржигитова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    23 ноября примерно в 11:40 около 200 работников НДФЗ выступили против поведения одного из руководителей химического завода.

    Как сообщили в управлении инспекции труда акимата Жамбылской области, между работниками компании «Казфосфат» возникло недопонимание.

    «Начальник управления по цифровой трансформации ТОО «Казфосфат» позволил себе грубые высказывания в адрес коллег, - говорится в официальном сообщении. - Первый заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров, заместитель акима области Канатбек Мадибек, аким города Тараза Бахытжан Орынбеков, заместитель прокурора области Нурбек Уласбекулы встретились с сотрудниками и провели разъяснительную беседу».

    В результате начальник управления по цифровой трансформации ТОО «Казфосфат», являющийся гражданином Российской Федерации, извинился перед коллегами.

    Он освобожден от занимаемой должности.

    По данному факту сформирована рабочая группа из 20-ти сотрудников-добровольцев. В состав группы вошли руководители цехов, представители профсоюзов, ведется работа по актуальным вопросам.

    В настоящее время ситуация на предприятии стабильная. Завод работает в штатном режиме, сообщает ведомство.

    Фото: facebook.com/profile.nuradin_rakay

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Акимат Общество
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