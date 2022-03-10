Завод по сортировке бытовых отходов построят в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Тупкараганском районе Мангистауской области строится завод по сортировке бытовых отходов. Об этом сообщил аким Тупкарагнского района Айбек Косуаков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, строительство завода является одним из пяти инвестиционных проектов, начавшихся в Тупкараганском районе в 2021 году.

«Завод по переработке бытовых отходов стоимостью 700 млн тенге будет находиться на 52 км автодороги Актау-Форт-Шевченко. Работы планируется начать во 2 квартале 2022 года, тогда будут трудоустроены 20 человек», - проинформировал спикер.

По его словам, мощность проекта составит 1371 тонну твердых бытовых отходов за 11 часов.

Помимо этого, в районе реализуются 3 проекта в сфере туризма. В прошлом году в селе Таучик в местечке Сартас началось строительство визит-центра «Сартас». Ожидается, что при реализации проекта будут трудоустроены 40 человек. Обслуживание посетителей планируется начать со 2 квартала 2022 года.

Что касается второго проекта, то индивидуальный предприниматель планирует открыть зону отдыха. В рамках проекта будет создано 60 рабочих мест. В настоящее время ведется работа по подведению электричества и газификации.

Строительство зоны пляжного отдыха в селе Акшукур, начавшееся в июне 2021 года, является третьим проектом в сфере туризма. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается во II квартале текущего года. В настоящее время подведено электричество, есть ограждение, строятся хозяйственно-бытовые здания. Планируется, что при вводе объекта работу получат 60 человек.