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    Завод по производству железобетонной продукции запустят в Туркестанской области

    28 Мая 2021, 23:00

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Келесском районе Туркестанской области в этом году будет запущен завод по производству железобетонной продукции. Предприятие будет производить 700 тысяч единиц продукции в год. Общая стоимость проекта - 227,4 млн тенге. Строительство завода начато в 2019 году. Будет трудоустроено 30 человек. Об этом на брифинге сообщил аким Келесского района Акментай Есбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    Кроме того, в рамках Государственной программы индустриально-инновационное развития в Карту поддержки предпринимательства было представлено 3 проекта на общую сумму 998,4 млн тенге, из них 2 проекта введены в эксплуатацию в 2020 году - заводы мощностью 20 и 30 млн штук кирпичей в год соответственно.

    «Если в прошлом году объем валового регионального продукта в Келесском районе составил 74 млрд 4 млн тенге, то в 2021 году планируется довести его до 78,4 млрд тенге. Инвестиции в район в прошлом году достигли 12,6 млрд тенге, в этом году достигнут 13 млрд 5 млн тенге. Кроме того, в районе из 83 населенных пунктов природным газом обеспечены 45. Это 79,5% к численности населения. Кроме того, в районе 69,9% населения обеспечены чистой питьевой водой», - сказал Акментай Есбаев.

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    Бизнес Туркестанская область Акимат Промышленность Строительство Экономика Регионы Казахстана
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