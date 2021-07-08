Завод по производству строительных материалов планируют открыть в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Реализацию промышленных проектов обсудили в Таразе на встрече с зарубежными инвесторами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы главы региона, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев провел встречу с уполномоченным по СНГ при управляющих участниках компании «Кнауф Гипс» Александером Блюмгардтом.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы реализации инвестиционных проектов в Жамбылской области, а также вопросы реализации проекта по строительству в регионе завода строительных материалов.

На встрече присутствовали также представители компаний, с которыми «Кнауф Гипс» поддерживает партнерские отношения.

Приветствуя участников встречи, аким области Бердибек Сапарбаев отметил, что государственная политика в Казахстане открывает большие возможности для зарубежных инвесторов.

Отмечается, что зарубежная компания намерена построить в Таразе завод по производству строительных материалов. Срок реализации проекта до 2023 года. Завод будет выпускать гипсовые строительные плиты, сухие строительные смеси. Планируется создать 180 новых рабочих мест.

Александер Блюмгардт отметил, что компания «Кнауф Гипс» имеет большой опыт в сфере производства строительных материалов. В данное время компания запустила аналогичный завод в Алматинской области. ТОО «Кнауф Гипс Капчагай» сейчас является одним из крупнейших производителей стройматериалов в мире.

Глава региона акцентировал внимание на важности внедрения передовых технологий с целью улучшения экологической обстановки. Александер Блюмгардт заверил, что производство в Жамбылской области будет экологически чистым.

В ходе встречи участники приняли решение разработать Дорожную карту по реализации инвестиционного проекта.

«Уверен, что продукция нового завода будет пользоваться большим спросом. В Казахстане действует госпрограмма «Дорожная карта бизнеса-2025». В рамках этой программы мы оказываем инвесторам всяческую поддержку», - сказал аким области Бердибек Сапарбаев.