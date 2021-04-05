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    Завод по производству сельхозтехники построят в Северном Казахстане

    5 Апреля 2021, 12:26

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Новый завод построят в Северо-Казахстанской области. На первом этапе здесь будет налажено производство комбайна TUCANO, включая установку специализированного оборудования и подготовку технического персонала. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

    Проект будет реализован совместно с официальным представителем CLAAS в Казахстане компанией «СТ-Агро». Объем инвестиций в экономику области составит около 3,4 млрд тенге, источником финансирования являются собственные средства немецкой компании. На начальном этапе будет создано порядка 200 новых рабочих мест. В рамках соглашения компания поэтапно будет увеличивать локализацию компонентов, а также заниматься технической подготовкой кадров для дальнейшего развития производства. При выходе на проектную мощность предприятие будет выпускать до 300 единиц сельскохозяйственной техники (комбайны, трактора и посевные комплексы) в год, что качественно улучшит ситуацию по обновлению машинно-тракторного парка в РК.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Северо-Казахстанская область Промышленность Строительство Экономика Транспорт Сельское хозяйство
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