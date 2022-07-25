Завод по производству сахара строят в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области подвели итоги социально-экономического развития региона за первое полугодие 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За шесть месяцев этого года в Жамбылской области субъектам малого и среднего бизнеса выдано микрокредитов на сумму 10,5 млрд тенге. Более 2 тыс. начинающих предпринимателей получили гранты на общую сумму 3,3 млрд тенге«, - сообщил аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов на брифинге.

Для развития жамбылского предпринимательства, для установления контактов с инвесторами в регионе запустили четыре специальные площадки.

«Во-первых, еженедельно проводится заседание инвестиционного штаба, - отметил спикер. - Участие может принять каждый желающий предприниматель и презентовать свой проект. Во-вторых, мы продолжим работу экспертного совета, созданного при областной прокуратуре. Цель - защита прав и интересов бизнес-сообщества. Третья площадка создана при содействии регионального совета при палате предпринимателей «Атамекен», и четвертая - с участием совета деловых женщин».

Особое внимание в Жамбылской области уделяется развитию специальной экономической зоны «Химический парк Тараз». Реализуемые здесь проекты не ограничиваются только химической отраслью.

На сегодня в СЭЗ «Химический парк Тараз» претворяются в жизнь три инвестиционных проекта. Это строительство сахарного завода мощностью 150 тыс. тонн сахара в год, производство цианида натрия до 25 тыс. тонн в год и строительство металлургического комбината по производству ферросилиция, ферросиликомарганца, технического кремния, цветных металлов мощностью от 60 тыс. до 100 тыс. тонн в год.

«В рамках плана развития Жамбылской области в сфере промышленности планируется запустить 443 проекта на сумму 2,1 трлн тенге и создать 10,1 тыс. новых рабочих мест. Если в сфере сельского хозяйства будет применяться кластерный подход, то промышленность будет развиваться на основе партнерской программы. Планируем использовать партнерскую программу и в ходе реализации крупных инвестиционных проектов», - сказал глава региона.

При успешной реализации инвестпроектов в Жамбылской области ожидается увеличение объемов промышленной продукции на 275 млрд тенге. Объем экспорта должен составить 95,9 млрд тенге. Количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса в регионе будет увеличено с 77,2 тыс. до 85 тыс.