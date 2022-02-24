Завод по производству насосных штанг и муфт запустят в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области в мае начнет работу завод по производству насосных штанг и муфт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам представителей компании-инвестора, занимающей строительством, это первый завод в Казахстане, который будет осуществлять полный цикл обработки заготовок и на 90% покрывать внутренние потребности страны. Товар также будет уходить на экспорт: в частности, в Россию, Азербайджан.

Стоимость проекта 33 млн долларов США. Запустить предприятие планируют в мае текущего года. Ожидается, что после введения в эксплуатацию нового объекта будет создано 70 рабочих мест. Мощность завода составляет 150 000 штанг и 100 000 муфт в год.

«В Казахстан нефтяное оборудование завозят из зарубежных стран. К слову, сейчас на рынке присутствует много фирм, занимающихся ввозом готовой продукции из России, Украины и Китая. Единственным отечественным производителем данной продукции в Казахстане на сегодняшний день является Актюбинский завод нефтяного оборудования (АЗНО) с годовым объемом выпуска ШН 80 000 штук. Однако производство насосных штанг не является основным видом деятельности этой отрасли. В приоритете стоит производство насосного оборудования и насосно-компрессорных труб», - сказал учредитель Асыл Шубай.

По его словам, в масштабах Казахстана и России данный вид нефтяного оборудования является востребованной продукцией.

Отмечается, что сейчас 70% строительных работ завершено. Часть необходимого оборудования уже находится в Мангистау.

Напомним, в Мангистауской области планируют построить судоремонтный завод.