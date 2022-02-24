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    Завод по производству насосных штанг и муфт запустят в Мангистауской области

    24 Февраля 2022, 19:45

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области в мае начнет работу завод по производству насосных штанг и муфт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам представителей компании-инвестора, занимающей строительством, это первый завод в Казахстане, который будет осуществлять полный цикл обработки заготовок и на 90% покрывать внутренние потребности страны. Товар также будет уходить на экспорт: в частности, в Россию, Азербайджан.

    Стоимость проекта 33 млн долларов США. Запустить предприятие планируют в мае текущего года. Ожидается, что после введения в эксплуатацию нового объекта будет создано 70 рабочих мест. Мощность завода составляет 150 000 штанг и 100 000 муфт в год.

    «В Казахстан нефтяное оборудование завозят из зарубежных стран. К слову, сейчас на рынке присутствует много фирм, занимающихся ввозом готовой продукции из России, Украины и Китая. Единственным отечественным производителем данной продукции в Казахстане на сегодняшний день является Актюбинский завод нефтяного оборудования (АЗНО) с годовым объемом выпуска ШН 80 000 штук. Однако производство насосных штанг не является основным видом деятельности этой отрасли. В приоритете стоит производство насосного оборудования и насосно-компрессорных труб», - сказал учредитель Асыл Шубай.

    По его словам, в масштабах Казахстана и России данный вид нефтяного оборудования является востребованной продукцией.

    Отмечается, что сейчас 70% строительных работ завершено. Часть необходимого оборудования уже находится в Мангистау.

    Напомним, в Мангистауской области планируют построить судоремонтный завод.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Промышленность Мангистауская область
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