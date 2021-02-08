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    Завод по производству мясных консервов построят в ВКО

    8 Февраля 2021, 15:18

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Уланском районе Восточно-Казахстанской области реализуется несколько проектов в сельском хозяйстве, которые позволят развить отрасль, дадут большой толчок для процветания района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    На молочно-товарной ферме в крестьянском хозяйстве «Режебалиев», находящемся в Айыртауском сельском округе, идет интенсивная работа по увеличению дойного гурта. В планах хозяйства закупить высокопроизводительный, породистый скот.

    Кроме того, у округа достаточно хорошие перспективы для роста и развития. Ведь здесь уже сейчас строится три птичника Усть-Каменогорской птицефабрики. Планируется создание большого кластера по производству мяса и мясопродуктов.

    На базе сельского хозяйства «Герасимовка» началось строительство откормочной площадки на 5 тысяч голов, а также завода по производству мясных консервов. Общая стоимость проекта составляет 700 млн тенге. На сегодняшний день завершены строительно-монтажные работы, заключен договор с поставщиками оборудования из Российской Федерации.

    По сообщению акимата Уланского района, в апреле – мае текущего года планируется завершить внутренние строительные работы. В целом, в планах предприятия производить до 25 тонн мяса в день, а также до 8 тысяч штук консервов. Продукцию планируют экспортировать в Россию и Китай.

    Автор:

    Восточно-Казахстанская область Промышленность Строительство Экономика
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