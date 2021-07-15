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    Завод по производству минеральной воды запустят в ВКО

    15 Июля 2021, 12:37

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – К 30-летию независимости РК в Зайсанском районе ВКО готовят к запуску завод, объем производства которого составит 27 млн литров минеральной воды в год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный центр региона.

    Планируется, что реализовывать свою продукцию предприятие будет не только на территории области, но и республики.

    «Согласно плану развития приграничных территорий, в Зайсанском районе в сфере предпринимательства реализованы четыре мероприятия на сумму 190 млн тенге. Одним из серьезных проектов является строительство завода «Арна Минералз», планируем запустить его к 30-летию независимости республики Казахстан», - рассказал аким Зайсанскорго района Серик Зайнулдин.

    На данный момент в агропромышленной сфере района реализуется девять проектов на сумму 309 млн тенге.

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    Восточно-Казахстанская область Промышленность
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