Завод по производству искусственного волокна строят в Туркестанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев посетил индустриальную зону «Бадам», где ознакомился с ходом строительства завода по производству искусственного волокна из отходов полиэтилентерефталата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

На сегодняшний день запущен первый этап инвестиционного проекта, строительство которого было начато в 2016 году, трудоустроено 60 человек.

Ознакомившись с ходом строительства завода, глава региона поручил завершить в срок строительство производственного объекта и обеспечить на должном уровне надлежащую реализацию всех инструментов государственной поддержки. Кроме того, аким области отметил необходимость широко внедрять новые цифровые технологии и автоматизированные системы управления.





Отметим, что инвестиционная стоимость проекта составляет 20 млн долларов США. Ежегодно завод будет производить 50 тыс тонн продукции. Объём производительности проекта сможет полностью удовлетворить потребности Казахстана в искусственном волокне.

Планируется, что 200-250 человек будут задействованы при запуске завода, который будет стимулировать социально-экономическое развитие региона.

Искусственное волокно - это универсальный материал, который используется фактически во всех отраслях промышленности. Переработка ПЭТ позволит улучшить экологическую обстановку в Казахстане.





Напомним, что данный проект реализуется в рамках Меморандума о сотрудничестве, подписанного в ходе международного инвестиционного форума «Ontustik Invest-2016». Строительство проекта осуществляется совместно с известной зарубежной компанией «HONGKONG TIANRUN CO...LTD», акиматом области и крупной промышленной компанией «Green Technology Industries».

Стоит отметить, на территории индустриальной зоны реализуются 12 проектов общей стоимостью 65 716,9 млн тенге, с созданием 1 583 рабочих мест. Из них на сегодняшний день реализовано 3 проекта стоимостью 7 788,9 млн тенге и созданием 107 рабочих мест.





