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    Завод по производству ирригационного оборудования построят в Казахстане

    13 Мая 2023, 05:42

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в 2024 году планируют открыть завод по производству ирригационного оборудования стоимостью 20 млн долларов. Инвестировать в проект намерен крупнейший производитель дождевальных систем в Китае компания VODAR. Меморандум о взаимопонимании подписали в рамках визита в КНР министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев и гендиректор компании Карсон Чжоу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Ожидается, что предприятие будет возведено на территории «СЭЗ Хоргос Восточные ворота». Первая линия производства будет запущена уже в этом году. Кроме того, в ближайшие месяцы будут установлены две демонстрационные площадки в Алматинской и Павлодарской областях. Компания не требует дополнительные меры государственной поддержки и готова работать на рыночных условиях.

    В Казахстане отмечается увеличение площадей, где внедрены водосберегающие технологии, этому поспособствовало инвестиционное субсидирование, в рамках которого возмещается 50% понесенных затрат фермеров на приобретение современных систем орошения, а также подведение всей необходимой инфраструктуры для забора и подачи воды. В планах МСХ к 2030 году довести площади интенсивного орошения до 750 тысяч га.

    В рамках встречи главы Минсельхоза с руководством компании была также подписана Дорожная карта, которая должна придать импульс развитию двусторонних отношений.

    Оросительные системы экспортируются в 26 стран мира, в том числе Австралию, Венгрию, Монголию, США и Россию. Компания является одним из мировых лидеров производства водосберегающих технологий.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Строительство Китай Сельское хозяйство
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