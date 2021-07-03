Завод по производству бумаги из соломы планируют построить в СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках комплексного плана в СКО появятся 10 новых предприятий в сфере промышленности. Об этом сообщил аким региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил аким, в областном центре начато строительство фабрики по производству бумаги. В год будет выпускать 5 тысяч тонн продукции, которая сейчас завозится извне. Статистика показывает, что в 2020 году область импортировала 8,3 тысячи тонн бумажных изделий. Новый проект позволит снизить зависимость от импорта.

«Мы взяли курс на экологичное производство. В регионе инвесторы планируют построить еще один завод бумажной продукции из соломы. Поскольку, в мире идет постепенный уход от полиэтилена и переход к выпуску бумаги из экологически чистых компонентов, не несущих вреда для природы», - сообщил аким в ходе брифинга в СЦК.

По словам главы региона, осенью планируется запустить новый кирпичный завод, который обеспечит застройщиков местными стройматериалами.

«Полтора года назад создана специальная экономическая зона «Кызылжар». За это время провели немало встреч с инвесторами. Уже совсем скоро увидим первые плоды нашей работы. В специальной зоне реализуется 3 больших инвестпроекта. Осенью планируется запуск электротехнического завода. Сейчас ведется набор рабочего персонала - это 300 человек. Продукция пойдет на экспорт», - отметил Кумар Аксакалов.