Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Завод по переработке 600 тонн мяса в год откроют в Семее

    17 Июля 2023, 15:05

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Объем всей сельскохозяйственной продукции в области Абай в июле превысил 475 млрд тенге и увеличился на 3,5%. Доля города Семея –13,3%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках нацпроекта развития агропромышленного комплекса планируется создать экосистему по производству и переработке мясной продукции, масличных и кормовых культур.

    «В области имеется 742 тыс. га посевной площади и 788 тыс. голов крупного рогатого скота, а также 1,3 млн мелкого рогатого скота. В 1 квартале следующего года планируется запуск цеха по производству мясных полуфабрикатов (мясных и рыбных консервов) мощностью 600 тонн в год в промзоне «Өндіріс». Также в следующем году планируется расширить птицефабрику «Semey Qus», реконструировать еще 200 молочно-товарных ферм», - сообщили в акимате.

    В рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» в 24 опорных и спутниковых селах реализуется 55 проектов на сумму 5,6 млрд тенге.

    Ранее сообщалось, что по данным на июль текущего года, в экономику области Абай было инвестировано 327,2 млрд тенге.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Акимат Минсельхоз Сельское хозяйство Абайская область Семей
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 98% госуслуг с начала года оказано в электронном виде в области Абай
    Снижать субсидирование приобретения импортной сельхозтехники намерены в Казахстане
    Пять тысяч тракторов и 900 комбайнов произведут в этом году в Казахстане
    Казахстанские питомники нуждаются в грамотных агрономах - мнение экспертов
    Популярное
    1 Чиновники в Казахстане не будут нести личную матответственность за ущерб бизнесу
    2 Снос кирпичного завода в Алматинской области: в акимате дали пояснение
    3 Будут ли в Казахстане новые ипотечные госпрограммы – ответ главы Минфина
    4 Пассажирские вагоны нового поколения будут производить в Казахстане
    5 Кто виновен в заражении ВИЧ в алматинской больнице