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    Завод по незаконному производству водки выявлен в Алматинской области

    20 Мая 2021, 17:24

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области выявлено 10 300 литров незаконного производства водки. Водку производили на заводе в Карасайском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов Министерства финансов РК.

    «19 мая текущего года Департаментом государственных доходов по Алматинской области совместно со Службой экономических расследований Алматинской области выявлен факт незаконного производства алкогольной продукции (водки)», - проинформировали в пресс-службе комитета.

    На заводе, расположенном в Карасайском районе было выявлено незаконное производство водки под маркой «Наша Водка» в количестве 14 000 бутылок (по 0,5 л.), а также спиртосодержащая продукция в объеме 3 300 литров в пластиковой емкости для розлива алкогольной продукции.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматинская область Борьба с преступностью Происшествия Минфин РК Регионы Казахстана
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