Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Завод неорганических производств реанимируют в ВКО

    25 Февраля 2022, 14:05

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов посетил район Алтай с рабочей поездкой, где заслушал отчет руководства района и провел встречу с общественностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

    Район Алтай традиционно занимает лидирующие позиции в аграрном секторе. Валовый объем продукции сельского хозяйства получен в сумме 48 млрд тенге с темпом роста 134 процента. Большое внимание уделяется развитию земледелия – ежегодно обновляется техника, применяются минеральные удобрения, гербициды, семена только высших репродукций. Все это является составляющими успеха аграриев. В 2021 году средняя урожайность зерновых составила 22 центнера с гектара, произведено 85 тысяч тонн зерна. Урожайность масличных культур составила 21 центнер с гектара, произведено 60 тысяч тонн маслосемян подсолнечника и рапса. Неплохие показатели и в животноводстве.

    В прошлом году было реализовано несколько проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе ремонт дорог, уличное освещение и теплоснабжение. Сейчас проходят противопаводковые мероприятия, чтобы не допустить подтоплений в населенных пунктах.

    Как отметил глава региона, есть недочеты в сфере строительства жилья, на это нужно обратить внимание. В этом году в районе должны начать строительство 18 тысяч квадратных метров жилья.

    «Сейчас ключевая задача – «реанимировать» Серебрянский завод неорганических производств, который уже передан в состав СПК «Ертiс». Разработан план по восстановлению деятельности этого градообразующего для Серебрянска предприятия. Серебрянск вошел в областную программу развития бывших районных центров. Мы вкладываем серьезные средства на улучшение инфраструктуры, строительство социальных объектов. В этом году начнётся реконструкция административного здания Серебрянского завода неорганических производств, где будет располагаться культурно-досуговый центр», – сказал Д. Ахметов.

    На встрече также прозвучал вопрос от жителей по открытию отделения гемодиализа, ведь в районе проживает много людей с хронической почечной недостаточностью, которым приходится обращаться за процедурой в областной центр. По словам главы региона, в Алтае уже в этом году будет открыто данное отделение.

    Кроме того, в районе начнется строительство второй очереди Тургусунской ГЭС – это важный для региона и страны энергетический проект.

    Подводя итоги встречи, Д. Ахметов отметил активную позицию жителей района Алтай, оптимизм и желание изменить свою жизнь к лучшему.

    Автор:

    Восточно-Казахстанская область Промышленность Экономика Занятость Регионы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Костанайские автозаводы выпускают почти 61% автомобилей в РК
    Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    750 сотрудников консервного завода «Кублей» могут потерять работу в ЗКО
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Как прошел Национальный курултай в Туркестане