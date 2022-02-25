Завод неорганических производств реанимируют в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов посетил район Алтай с рабочей поездкой, где заслушал отчет руководства района и провел встречу с общественностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Район Алтай традиционно занимает лидирующие позиции в аграрном секторе. Валовый объем продукции сельского хозяйства получен в сумме 48 млрд тенге с темпом роста 134 процента. Большое внимание уделяется развитию земледелия – ежегодно обновляется техника, применяются минеральные удобрения, гербициды, семена только высших репродукций. Все это является составляющими успеха аграриев. В 2021 году средняя урожайность зерновых составила 22 центнера с гектара, произведено 85 тысяч тонн зерна. Урожайность масличных культур составила 21 центнер с гектара, произведено 60 тысяч тонн маслосемян подсолнечника и рапса. Неплохие показатели и в животноводстве.

В прошлом году было реализовано несколько проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе ремонт дорог, уличное освещение и теплоснабжение. Сейчас проходят противопаводковые мероприятия, чтобы не допустить подтоплений в населенных пунктах.

Как отметил глава региона, есть недочеты в сфере строительства жилья, на это нужно обратить внимание. В этом году в районе должны начать строительство 18 тысяч квадратных метров жилья.

«Сейчас ключевая задача – «реанимировать» Серебрянский завод неорганических производств, который уже передан в состав СПК «Ертiс». Разработан план по восстановлению деятельности этого градообразующего для Серебрянска предприятия. Серебрянск вошел в областную программу развития бывших районных центров. Мы вкладываем серьезные средства на улучшение инфраструктуры, строительство социальных объектов. В этом году начнётся реконструкция административного здания Серебрянского завода неорганических производств, где будет располагаться культурно-досуговый центр», – сказал Д. Ахметов.

На встрече также прозвучал вопрос от жителей по открытию отделения гемодиализа, ведь в районе проживает много людей с хронической почечной недостаточностью, которым приходится обращаться за процедурой в областной центр. По словам главы региона, в Алтае уже в этом году будет открыто данное отделение.

Кроме того, в районе начнется строительство второй очереди Тургусунской ГЭС – это важный для региона и страны энергетический проект.

Подводя итоги встречи, Д. Ахметов отметил активную позицию жителей района Алтай, оптимизм и желание изменить свою жизнь к лучшему.



