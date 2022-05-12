Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    Завод «Актюбрентген» отмечает юбилей

    12 Мая 2022, 10:00

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В мае текущего года старейшему машиностроительному предприятию и лидеру медицинской промышленности заводу «Актюбрентген» исполняется 80 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    Предприятие специализируется на производстве высокотехнологичного различного рентгенодиагностического оборудования, направленного на раннюю диагностику множества заболеваний.

    АО «Актюбрентген» обладает современной производственной базой, на которой выполняется полный цикл работ – от возникновения идеи и разработки до производства, поставки и сервиса. Сотрудники предприятия верят в силу науки и двигают ее вперед во благо человечества, делая диагностические инновации доступными каждому казахстанцу.

    Полная информация о деятельности АО «Актюбрентген» доступна по ссылке.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Промышленность Видео Регионы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    Президент – не сакральная фигура, которая стоит выше народа - Касым-Жомарт Токаев
    Касым-Жомарт Токаев: Аул – золотая колыбель нашего народа
    Касым-Жомарт Токаев: Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая