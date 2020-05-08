Заветная Победа достигнута общими усилиями - глава автономии казахов Тюменской области

ТЮМЕНЬ. КАЗИНФОРМ – Великая Победа достигнута благодаря героизму наших отцов и дедов, а также настоящей и чистой дружбе представителей разных народов. Таким мнением с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области, член президиума Всемирной ассоциации казахов Есенгалий Ибраев.

«В этом году мир отметит 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Роль и значение этой даты для казахстанцев четко и емко подчеркнул в своем интервью для агентства ТАСС Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, отметивший что «для нас это великий праздник, это день Великой Победы, день памяти о тех, кто отдал свои жизни в этой самой жестокой, самой кровопролитной войне в истории человечества», - сказал Е.Ибраев.

Е.Ибраев подчеркнул, что 75 лет назад - дружба, боевое братство и взаимовыручка помогли нашим отцам и дедам спасти весь мир от фашизма. Он напомнил, что в годы войны казахстанцы не только воевали с оружием в руках на передовых практически всех фронтов, но и снабжали фронт боеприпасами, продовольствием, обмундированием, ценным сырьем всем необходимым. «Благодаря общим усилиям удалось достичь той заветной Победы. Но цена ее оказалась слишком велика - 26,6 миллионов погибших, из которых более полумиллиона и полтора миллиона призванных - бойцы из Казахстана», - подчеркнул Е.Ибраев.

Ключевую роль в достижении той общей Победы, по его мнению, сыграла дружба народов, когда плечом к плечу за одну Победу сражались русские, украинцы, белорусы, казахи, чуваши, грузины, таджики, татары, чеченцы и представители других этносов.

«Благодаря дружбе народов, наши отцы и деды отстояли нам мир и открыли дорогу в будущее. Общая память и общая Победа – еще больше объединяет народы России и Казахстана. И мы должны пронести сквозь века память о подвигах наших дедов и завещанные нам традиции братской дружбы и добрососедства наших народов», - считает наш соотечественник из Тюмени.

«К сожалению, в этом году мы не сможем отметить праздник на улицах и площадях, собравшись с родными и близкими. Но, даже, оставаясь дома, мы можем почтить память наших героев», - добавил Е.Ибраев, отметив, что наш общий долг – быть достойными памяти наших предков, бережно хранить заветы наших дедов и не допускать любые проявления межнациональной розни во имя памяти общей Победы.



