Завершить строительство плотины на реке Каракол призвал депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Амерхан Рахимжанов озвучил проблему нехватки поливной воды в некоторых регионах ВКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«16 марта текущего года Глава государства К.К. Токаев в ходе Послания народу Казахстана подчеркнул: «Прогресс нашей страны напрямую зависит от процветания регионов. Принцип «сильные регионы – сильная страна» остается неизменным». И еще в январе после печально известных событий он поручил Правительству искоренить диспропорцию в социально-экономическом развитии регионов во избежание социального дискомфорта и роста миграционных настроений. В ходе рабочей поездки по Восточно-Казахстанской области я получил обращение жителей Урджарского района, в котором они просят помочь в решении наболевшего вопроса – нехватке поливной воды (такая же проблема в Аягозском районе). И это при том, что в ВКО сосредоточено более 40% всех водных запасов страны», - сказал Амерхан Рахимжанов, озвучивая свой депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, жители сел, занимающиеся земледелием, поливную воду получают из Каракольского водохранилища. Каждый год в середине лета воды не хватает, и ее подают на поля по очередности. Из-за чего крестьяне используют лишь- 1-2 гектара. В настоящее время продуктивно используется около 5% орошаемых земель, остальные – пустуют.

«Решить проблему может возобновление строительства плотины на реке Каракол. История этого долгостроя берет начало в 80-х годах, на него потрачено огромное количество бюджетных средств, но по сей день результата нет», - отметил депутат.

Согласно приведенным А. Рахимжановым историческим данным, строительство водохранилищного гидроузла было начато в 1986 году. К 1993 году отсыпана часть плотины, построены туннельный водовыпуск, эксплуатационная дорога, объекты энергетического хозяйства. Но из-за отсутствия финансирования строительство не было завершено.

В 2009 году на реконструкцию сооружений водохранилища было выделено около 120 млн тенге. Генподрядчик начал работы, освоив более половины выделенных средств, но Комитет Казначейства не пропустил акты выполненных работ, т.к. на тот момент ПСД устарела. Работы были остановлены.

В 2010 заключен договор с новым подрядчиком на разработку ПСД на сумму 25 млн. Проект снова не был завершен.

В 2011 году заключен договор с другим поставщиком услуг на 60 млн. Проект был завершен, заключение госэкспертизы получено, но работы не начаты.

В 2018 году Комитет по водным ресурсам Минсельхоза в который раз (!) заключил договор на разработку ПСД с очередным ТОО. Проект не завершен из-за отсутствия финансирования.

«Водохранилище имеет стратегическое значение, оно может обеспечить сельские округа не только поливной водой, но и электроэнергией. По предварительным данным, приплотинная ГЭС может вырабатывать до 7 млн кВт/часов в год», - заключил мажилисмен.