Завершить проект ЛРТ планируется в течение двух лет - аким Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Астаны Женис Касымбек пообещал в течение двух лет завершить проект ЛРТ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Активизированы строительные работы по пусковому комплексу ЛРТ. Проект планируем завершить в течение двух лет. В этом году также проведем строительно-ремонтные работы на 72 улицах протяженностью 50 км и завершим строительство моста Тауелсиздик», - сказал Женис Касымбек на совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

Также аким столицы высказался о ходе строительства школ. По его словам, за два года планируется построить 40 школ.

«На средства из местного бюджета построим 11 школ, из частных инвестиций – 4 школы, также по проекту «Комфортная школа» начнем строительство 24 школ», - добавил Женис Касымбек.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев раскритиковал обустройство городов. Президент посоветовал акимам пешком ходить по своим городам, населенным пунктам.



