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    Завершить проект ЛРТ планируется в течение двух лет - аким Астаны

    19 Апреля 2023, 11:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Астаны Женис Касымбек пообещал в течение двух лет завершить проект ЛРТ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Активизированы строительные работы по пусковому комплексу ЛРТ. Проект планируем завершить в течение двух лет. В этом году также проведем строительно-ремонтные работы на 72 улицах протяженностью 50 км и завершим строительство моста Тауелсиздик», - сказал Женис Касымбек на совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

    Также аким столицы высказался о ходе строительства школ. По его словам, за два года планируется построить 40 школ.

    «На средства из местного бюджета построим 11 школ, из частных инвестиций – 4 школы, также по проекту «Комфортная школа» начнем строительство 24 школ», - добавил Женис Касымбек.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев раскритиковал обустройство городов. Президент посоветовал акимам пешком ходить по своим городам, населенным пунктам.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Акимат Строительство Транспорт
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