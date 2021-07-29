Завершит ли Василий Левит спортивную карьеру после поражения на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Завершит ли казахстанский боксер Василий Левит спортивную карьеру после поражения на Олимпиаде. На этот вопрос ответил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Серик Сапиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, Василий сам не говорил пока об этом.

«По приезду в Казахстан я с ним переговорю, если он захочет завершить карьеру, мы всячески будем помогать ему с дальнейшим трудоустройством», - сказал Серик Сапиев, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что Василий Левит сенсационно нокаутом проиграл первый бой на Олимпиаде-2020.

Левит начал борьбу со второго круга, где его соперником стал испанец Энмануэль Рейес Пла. Бой завершился в пользу Рейеса нокаутом во втором раунде. При этом в первом раунде судьи также отдали предпочтение испанскому спортсмену. В четвертьфинале Энмануэлю будет противостоять олимпийский чемпион Рио-2016 и неоднократный чемпион мира, кубинец Хулио ла Крус.