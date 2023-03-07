Завершить до апреля оснащение школ системами безопасности поручил Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания Правительства заявил, что вопрос обеспечения безопасности детей является одной из первостепенных задач государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Родители должны быть уверены, что их дети во время обучения находятся в безопасных и благоприятных условиях. В данном направлении повсеместно принимаются комплексные меры как на нормативном, так и на организационном уровнях», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина добавил, что по поручению Главы государства разработан проект Комплексного плана по защите детей.

Ужесточены требования к оснащению организаций образования тревожными кнопками и системами видеонаблюдения, подключению их к отделениям полиции, обеспечению лицензированной охраной.

«Мониторинг соблюдения требований безопасности в организациях образования должен быть постоянным. В то же время в регионах пока сохраняется ряд проблем. Даже среди школ с установленным видеонаблюдением фиксируется техническое несоответствие камер для такой работы. Порядка 1100 школ республики не подключены к центрам оперативного управления полиции. Не в полной мере соблюдается пропускной режим. В Туркестанской и Северо-Казахстанской областях в школах нет лицензированной охраны. В охранные предприятия зачастую привлекают неподготовленных людей. Все эти вопросы надо решать, поскольку речь идет о безопасности наших детей», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Акиматам регионов поручено до 1 апреля текущего года завершить оснащение школ соответствующими системами безопасности.

«Это касается видеонаблюдения с выходом на центры оперативного управления полиции, обеспечения специализированной охраной и тревожными кнопками. Министерству просвещения совместно с заинтересованными госорганами в трехдневный срок внести в Правительство доработанный проект Комплексного плана по защите детей», - резюмировал Алихан Смаилов.

Ранее сообщалось, что новый проект по пропускному режиму организаций образования разработали в Казахстане. Уязвимых в террористическом отношении учебных заведений в РК насчитывается около 10 тысяч.



