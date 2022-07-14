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    Завершился VI Съезд молодежного крыла партии «AMANAT» «Жастар Рухы»

    14 Июля 2022, 17:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился внеочередной VI Съезд молодежного крыла партии «AMANAT» «Жастар Рухы». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    В последний день молодежного форума исполнительный секретарь партии Асхат Оралов поблагодарил делегатов со всех регионов за активную работу в течение четырех дней и вручил памятные сертификаты.

    Он отметил, что сегодня «Жастар Рухы» объединяет свыше 100 тысяч молодых людей по всему Казахстану, из которых 90% - это активисты в регионах.

    «В своем обращении к делегатам Съезда Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что стремление быть нужным и полезным для своей Родины – должно стать целью каждого молодого человека. Данное мероприятие в очередной раз продемонстрировало сплочённость наших юношей и девушек. Уверен, что «Жастар Рухы» станет полноценным социальным лифтом для молодых людей», - сказал Асхат Оралов.

    В работе Съезда, прошедшего в поселке Зеренда Акмолинской области, приняло участие более 350 делегатов со всех регионов. Для участников были организованы образовательные тренинги, гостями открытой диалоговой площадки «Jas Talks» стали известные государственные и общественные деятели.

    Решением VI внеочередного Съезда была принята новая программа трансформации молодежного крыла, изменены наименование молодежной организации и состав центрального совета.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Патриотизм Общество Молодежь
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