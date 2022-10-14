Завершился ремонт проблемного участка трассы Астана-Ерейментау-Павлодар

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Ремонтные работы на проблемном участке республиканской трассы «Астана-Ерейментау-Павлодар» 235-259 км завершились. Об этом на своей странице в Telegram сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает МИА «Казинформ».

«Рад сообщить о том, что в Павлодарской области завершены ремонтные работы на проблемном участке республиканской трассы «Астана-Ерейментау-Павлодар» 235-259 км. Ремонтными работами занималась подрядная организация ТОО «АстанаСтройМонтажИнжиниринг». Всего отремонтировано 138 тыс. кв.м. В целом было задействовано 35 единиц дорожно-строительной техники. Отрадно, что на сегодняшний день работы по ремонту выполнены в полном объеме и участок готовится для сдачи в эксплуатацию», - сообщил министр.

Он также отметил, что вопрос касательно данного участка проезжей части основной дороги был очень насущным.

«Представители средств массовой информации при любом удобном случае также задавали мне вопросы касательно того, когда же завершатся строительно-монтажные работы. В том числе, журналист А. Коскина, которая была очень обеспокоена этой проблемой. Считаю, что журналисты являются голосом народа, всегда находятся в гуще событий. Они имеют возможность помочь властям оперативно и качественно решать возникающие вопросы.

Хочу отметить, что тема касательно качества строительства автомобильных дорог, в том числе местного значения заняла значительное место и в Послании Президента народу Казахстана. Как вы помните, ранее Глава государства поручал к 2025 году довести долю местных дорог, находящихся в хорошем состоянии, до 95%. Данный вопрос находится на постоянном контроле нашего министерства», - написал глава МИИР.



