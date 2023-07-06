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    Завершился ремонт на МАЭК

    6 Июля 2023, 09:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ремонтные работы энергоблока №1 на ТЭС ТОО «МАЭК» завершены. В 05:51 энергоблок включен в работу. МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

    Круглосуточные работы были проведены силами сотрудников МАЭК. Ремонт был начат 4 июля в 21:50 ч., так как на расхолаживание котла энергоблока требовалось большое количество часов.

    Работники энергопредприятия изначально были нацелены на скорейшее выполнение ремонтных работ на котле энергоблока. Благодаря правильной и оперативной работе специалистов МАЭК своевременно были предотвращены серьезные повреждения оборудования энергоблока. Тем самым не были допущены ограничения по электроснабжению бытовым потребителям областного центра и населённых пунктов Мангистауской области.

    Как сообщалось ранее, 3 июля в 17 часов 31 минуту на ТЭС в Актау остановили энергоблок 1 из-за резкого увеличения подпитки котла. Ограничения по потребителям Мангистауской области отсутствуют. В связи с отключением энергоблока на МАЭК частично, либо полностью была приостановлена добыча нефти на месторождениях АО «Озенмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Эмбамунайгаз» в Мангистауской и Атырауской областях.

    Премьер-Министр РК Алихан Смаилов проверил ход ремонтно-восстановительных работ на Мангистауском атомном энергетическом комбинате.

    Ремонт проводился по графику, но был завершен несколькими часами ранее запланированного срока.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Энергетика Происшествия Мангистауская область
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