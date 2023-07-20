Завершился рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Саудовскую Аравию

ДЖИДДА. КАЗИНФОРМ - Завершился рабочий визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Королевство Саудовская Аравия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда прибыл с рабочим визитом в Джидду. Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Наследным принцем Кувейта шейхом Мешалем аль-Ахмедом аль-Джабером Ас-Сабахом и с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры двух стран рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Эмомали Рахмона в Астану в мае текущего года.

Ранее Президент РК принял участие в первом Саммите «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива».